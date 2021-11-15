Глава Минобразования Карелии объяснил, как будут встречать детей в детсадах после введения QR-кодов

С 20 декабря, когда родителей воспитанников детских садов в Карелии, перестанут пускать внутрь без QR-кодов, встречать детей будут дежурные работники.

Об этом во время «Прямой линии» с жителям республики сообщил министр образования Роман Голубев.

«Определены дежурные работники детских садов, которые встретят детей, помогут пройти в группу, раздеться. Это непосредственно педагогические работники детского сада, администрация — все те, кого дети видят каждый день… Те дежурные работники, которые их встретят, это, безусловно, знакомые для наших детей люди, которые, конечно, умеют находить с ними общий язык, и, естественно, заинтересованы в их психологическом хорошем настрое», — сказал Голубев.

По его словам, если родителям с детьми придется подождать на улице, пока выйдет дежурный работник, это надо рассматривать как время прогулки.

«В зимнее время никто не предполагает длительный процесс встречи детей на улице. Наши дети гуляли и будут гулять, и какое-то непродолжительное нахождение на улице не является чем-то незаконным», — пояснил министр.

Он отметил, что в каждом конкретном случае все вопросы родителям следует обсуждать с администрациями детских садов.

«Все частные вопросы урегулируются на месте. У наших руководителей детских садов достаточно жизненного опыта для того, чтобы непосредственно с родителями все это решить», — добавил Голубев.

Кроме он посоветовал звонить по «горячим линиям», которые будут открыты в органах образования муниципалитетов.