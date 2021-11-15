890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42

Глава Минобразования Карелии объяснил, как будут встречать детей в детсадах после введения QR-кодов

Новости. Общество
10:44, 30 Ноября 2021
фото: © Правительство Карелии

Новости партнеров

С 20 декабря, когда родителей воспитанников детских садов в Карелии, перестанут пускать внутрь без QR-кодов, встречать детей будут дежурные работники.

 Об этом во время «Прямой линии» с жителям республики сообщил министр образования Роман Голубев.

«Определены дежурные работники детских садов, которые встретят детей, помогут пройти в группу, раздеться. Это непосредственно педагогические работники детского сада, администрация — все те, кого дети видят каждый день… Те дежурные работники, которые их встретят, это, безусловно, знакомые для наших детей люди, которые, конечно, умеют находить с ними общий язык, и, естественно, заинтересованы в их психологическом хорошем настрое», — сказал Голубев.

По его словам, если родителям с детьми придется подождать на улице, пока выйдет дежурный работник, это надо рассматривать как время прогулки.

«В зимнее время никто не предполагает длительный процесс встречи детей на улице. Наши дети гуляли и будут гулять, и какое-то непродолжительное нахождение на улице не является чем-то незаконным», — пояснил министр.

Он отметил, что в каждом конкретном случае все вопросы родителям следует обсуждать с администрациями детских садов.

«Все частные вопросы урегулируются на месте. У наших руководителей детских садов достаточно жизненного опыта для того, чтобы непосредственно с родителями все это решить», — добавил Голубев.

Кроме он посоветовал звонить по «горячим линиям», которые будут открыты в органах образования муниципалитетов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-11-30 11:14:32
Предлагаю расширить. Надо, чтобы у магазина встречал дежурный продавец и выносил заказанные продукты. Возле кинотеатра дежурный работник выходил и рассказывал сюжет фильма, а у библиотеки дежурный работник пересказывал содержание книги. Разумеется, в маске, перчатках и бахилах. Так победим.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.11.2021, 09:00
Опубликованы расценки, на сколько подорожают модели ВАЗ с 1 декабря
23.11.2021, 14:01
Вы уволены!
28.11.2021, 10:24
Стало известно, кого ждет прибавка к пенсии с 1 декабря
28.11.2021, 15:35
«Бенедикт» принесет в Карелию снегопады и метели
25.11.2021, 15:49
Чичин в розыске
24.11.2021, 16:34
Водитель вышел из фургона в Петрозаводске и, шатаясь, упал на снег (ВИДЕО)

Аналитика

29.11.2021 17:06
Обществоведение
«Неудобная война» 1
В Карелии появились туристические маршруты по местам, связанным с событиями советско-финляндской войны 1939-1940 годов.
Приватизация без интерпретации 1
29.11.2021 09:00
«Клиники на Чайкиной»: как получить QR-код по результатам теста
26.11.2021 17:08
Бюджет Петрозаводска сохранит социальную направленность
26.11.2021 12:13
Чичин в розыске 4
25.11.2021 15:49
Вся аналитика

Чтиво

23.11.2021 14:01
Без политики
Вы уволены! 10
Что произошло после скандального увольнения директора футбольной спортшколы №7 Дениса Семенова, который отвечал за реконструкцию стадиона «Юность» в Петрозаводске.
Тайна ванной комнаты 3
19.11.2021 10:30
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 23
08.11.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»