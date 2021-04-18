Глава Минобразования Карелии проведет родительское собрание по вопросам ЕГЭ и ОГЭ

Министр образования и спорта Карелии Роман Голубев приглашает родителей выпускников на республиканское собрание, которое пройдет в формате онлайн-трансляции.

22 апреля в 17:00 для родителей девяти- и одиннадцатиклассников состоится онлайн-встреча с министром образования и спорта Карелии и специалистами по ГИА. Она будет посвящена вопросам проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году.

"Приглашаю на встречу всех родителей выпускников! Вместе с коллегами ответим на волнующие вас вопросы, расскажем о самых последних изменениях в процедуре проведения ГИА, а также подскажем актуальные ресурсы для самоподготовки", - пишет Роман Голубе на своей странице в соцсети.

Вопросы можно отправить на электронный адрес: ask@minedu.karelia.ru, вопрос можно также задать в комментариях в паблике министерства.