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Глава Минобразования Карелии проведет родительское собрание по вопросам ЕГЭ и ОГЭ

Новости. Общество
18:00, 19 Апреля 2021
фото: © Минобразования и спорта Карелии
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Министр образования и спорта Карелии Роман Голубев приглашает родителей выпускников на республиканское собрание, которое пройдет в формате онлайн-трансляции.

22 апреля в 17:00 для родителей девяти- и одиннадцатиклассников состоится онлайн-встреча с министром образования и спорта Карелии и специалистами по ГИА. Она будет посвящена вопросам проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году.

"Приглашаю на встречу всех родителей выпускников! Вместе с коллегами ответим на волнующие вас вопросы, расскажем о самых последних изменениях в процедуре проведения ГИА, а также подскажем актуальные ресурсы для самоподготовки", - пишет Роман Голубе на своей странице в соцсети.

Вопросы можно отправить на электронный адрес: ask@minedu.karelia.ru, вопрос можно также задать в комментариях в паблике министерства.

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