Руководитель Минобразования Карелии посетил место строительства «умной площадки»

Площадка появится благодаря федеральному проекту „Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)“.

Глава Минобразования и спорта Карелии Роман Голубев посетил место строительства «умной площадки» в Петрозаводске. Об этом министр рассказал в личном профиле 25 сентября.

Работы ведутся на территории Школы № 11 по улице Пархоменко.



«Это одна из четырех „умных площадок“, которые появятся в Карелии в рамках реализации федерального проекта „Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)“. Помимо Петрозаводска уличные спортивные объекты возводят в Костомукше, Лахденпохья и Олонце», — написал Голубев.



По словам министра, особенность спортобъекта заключается в том, что на площадке будет Wi-Fi, а также QR-коды, позволяющие любителям спорта с помощью мобильного телефона прямо на месте тренировки получать рекомендации для занятий.



«В составе спортивного комплекса: комплект искусственного футбольного поля, площадки для баскетбола, волейбола, комплекс для взрослого и детского воркаута, уличные тренажеры и трибуна», — подчеркнул глава республиканского Минобразования.



«Уже подготовлено основание, сделан дренаж, поставлено оборудование, рабочие прокладывают кабель. Если погодные условия позволят — завершим строительство в этом году!», — заявил Роман Голубев.