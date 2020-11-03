Глава Минобразования Карелии: "Все, что положено в рамках закона, Кондопожский район получит"

Министр образования республики Роман Голубев рассказал о помощи, которую окажут Кондопожскому району с выплатой заработных плат педагогам.

Проблема с выплатой заработных плат работникам сферы образования в Кондопожском районе стала сегодня единственным вопросом внеочередного заседания парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике. Власти района еще в конце 2019 года обращалась в Законодательное собрание в связи с проблемой финансового обеспечения работников образования. Вопрос рассматривался неоднократно в рамках рабочей группы по финансовому нормативу, но к концу 2020 года ничего не изменилось. В казне муниципалитета денег на зарплаты педагогам и воспитателям нет. Район вышел за пределы утвержденных на этот год лимитов.

Представители администрации Кондопожского района заявили депутатам, что муниципалитету не хватает более 60 млн рублей на выплату зарплат педагогам в ноябре и декабре. Но у министра образования Романа Голубева были другие данные.

"Сейчас фигурируют цифры 62-64 млн, но в пятницу за подписью главы администрации в наш адрес поступила информация, что для выплаты заработной платы необходимо 52 млн рублей", - сказал глава Минобразования республики.

По словам Романа Голубева, в этом году Кондопожскому району была доведена субвенция из республиканского бюджета в размере 408 млн 270 тысяч. В октябре, на начало учебного года, во всех районах уточняется контингент учащихся. При подтверждении контингента муниципалитеты получают средства из оставшегося пятипроцентного резерва субвенции. Кондопожский район сможет рассчитывать на 29 млн 960 тысяч рублей.

"Эти средства район получит в ближайшее время. Эта сумма могла быть и больше, как минимум на 18 млн рублей, если бы не проблемы, связанные с контингентом. Количество обучающихся в 2020 году в районе стало меньше на 248 человек: было 6266 учеников, стало 6018. А по сравнению с январем на начало учебного года численность учащихся сократилась еще на 313 человек. Мы понимаем, что это практически 10 процентов за год", - отметил министр образования Карелии.

Контингент воспитанников в объединенном детском саду Кондопоги за четыре года сократился на 14 процентов. При этом, если соотношение численности детсадовцеы на педагогического работника в среднем по районам Карелии составляет 9,55, то в Кондопожском районе оно – 6,85.

"Когда говорим о сокращении педагогического персонала нужно пояснять, что очевидно это связано с теми демографическими, миграционными процессами, которые происходят в Кондопожском районе. Педагоги детей учат. И количество учителей, воспитателей связано с количеством обучающихся", - сказал глава Минобразования.

Немало вопросов у министерства образования и к штатному расписанию объединенного дошкольного учреждения Кондопоги – детскому саду "Колосок". На начало 2020 года здесь было 11,75 штатных единых заместителей, 12,3 завхозов, 13 бухгалтеров, 9,75 калькуляторов, 4 работника по охране труда, 10,65 ставок кладовщика и 60 работников пищеблока.

"Таких пропорций нет ни в одном аналогичном учреждении. Я уже не беру региональные учреждения, такие, как автотранспортный техникум, где штатная численность почти 500 человек, больше 2 тысяч студентов, нацпроекты, внебюджет, огромные операционные расходы. При этом в техникуме 4 заместителя у директора и пять бухгалтеров. А в казенном учреждении – детском саду с 13 корпусами в Кондопоге - 13 бухгалтеров. При этом вы оперируете необходимостью сокращать педагогических работнико в том же Янишполе. Нужно очень четко определить, что важнее административно-хозяйственный персонал или педагогический", - сказал министр образования представителям на заседании парламентского комитета представителям администрации района.

Глава Минобразования заверил депутатов, что в других районах проблем с выплатой заработных плат педагогическим работникам нет.

"Во всех районах республики заработная плата педагогическим работникам выплачивается своевременно. Мы всегда готовы обсуждать норматив и методику. Нопредложений от районов нам не поступало. К сожалению, в течение года Кондопожский район каких-то серьезных решений не принял. Разница между потребностями и фактическим доведенным в рамках нормативов абсолютно обоснованным финансированием сохранялась. Но мы готовы помогать. Все, что положено в рамках закона, район получит. Оставшиеся 22 млн местная администрация должна изыскать из своих средств. Район будет на контроле у нас и у парламента", - подытожил Роман Голубев.

Члены парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике свою очередь предложили включить в годовой план работы контрольно-счетной палаты Карелии на 2021 год проведение проверки эффективности и расходования средств субвенции, предоставленной Кондопожскому району на общее образование в 2019-2020 с учетом оптимизации сети.