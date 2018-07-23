Глава Минобрнауки Васильева наградила преподавателя из Петрозаводского кадетского училища

Министр просвещения Ольга Васильева вручила грамоту преподавателю Петрозаводского президентского кадетского училища Владимиру Яговзику, который вошел в число лучших учителей истории страны.

Как сообщается на сайте училища, 18 июля в Доме Российского исторического общества состоялась церемония награждения победителей третьего Всероссийского конкурса педагогического мастерства "История в школе: традиции и новации". В этом году в конкурсе приняли участие 453 учителя из 71 региона.

"Награды в ходе церемонии получили 24 педагога из 8 федеральных округов страны. Яговзик Владимир Станиславович, преподаватель Петрозаводского президентского кадетского училища, вошёл в число лучших учителей истории страны. Грамоту победителя конкурса ему вручили Министр просвещения, председатель Попечительского совета фонда "История Отечества" Ольга Васильева и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин", - сказано в сообщении.