Глава Минприроды Карелии хочет вырубить 30% лесов республики, чтобы спасти их от вымирания
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Треть карельских лесов достигла "возраста перестоя", им грозит вымирание, если не они не будут вырублены для пользы экономического развития Карелии, считает министр по природопользованию и экологии Алексей Щепин.
"Сегодня лес - это такой же живой организм, который достигая возраста спелости или достигая перестоя, он просто естественно умирает. И таких насаждений у нас сегодня по России, по республике около 30%. Поэтому здесь, наверное, было бы целесообразнее их просто вырубать, для того, чтобы эта древесина не просто гнила в лесу, а шла в экономику. В экономику региона, в экономику России и давала те рабочие места и те налоги для развития социальной сферы и все остальное", - заявил Щепин в интервью ГТРК "Карелии".
Что еще сказал министр Щепин, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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