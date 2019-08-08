Глава Минприроды Карелии хочет вырубить 30% лесов республики, чтобы спасти их от вымирания

Треть карельских лесов достигла "возраста перестоя", им грозит вымирание, если не они не будут вырублены для пользы экономического развития Карелии, считает министр по природопользованию и экологии Алексей Щепин.

"Сегодня лес - это такой же живой организм, который достигая возраста спелости или достигая перестоя, он просто естественно умирает. И таких насаждений у нас сегодня по России, по республике около 30%. Поэтому здесь, наверное, было бы целесообразнее их просто вырубать, для того, чтобы эта древесина не просто гнила в лесу, а шла в экономику. В экономику региона, в экономику России и давала те рабочие места и те налоги для развития социальной сферы и все остальное", - заявил Щепин в интервью ГТРК "Карелии".

Что еще сказал министр Щепин, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".