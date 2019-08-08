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Новости. Общество
15:45, 08 Августа 2019
фото: @ Елена Трукшанина / vk.com/lena_try

Глава Минприроды Карелии хочет вырубить 30% лесов республики, чтобы спасти их от вымирания

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Треть карельских лесов достигла "возраста перестоя", им грозит вымирание, если не они не будут вырублены для пользы экономического развития Карелии, считает министр по природопользованию и экологии Алексей Щепин.

"Сегодня лес - это такой же живой организм, который достигая возраста спелости или достигая перестоя, он просто естественно умирает. И таких насаждений у нас сегодня по России, по республике около 30%. Поэтому здесь, наверное, было бы целесообразнее их просто вырубать, для того, чтобы эта древесина не просто гнила в лесу, а шла в экономику. В экономику региона, в экономику России и давала те рабочие места и те налоги для развития социальной сферы и все остальное", - заявил Щепин в интервью ГТРК "Карелии".

Что еще сказал министр Щепин, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Ded
2019-08-08 16:20:40
... и останутся у нас Щепик, да щепки.
Ded
2019-08-08 16:19:31
Предлагаю не останавливаться на этой цифре. Давайте вырубим все! То есть совсем. Вот тогда точно леса не испортятся - их не будет. Заодно и диких животных всех употребим, а то сейчас какой с них толк: жрут, да гадят...
zanoza
2019-08-08 16:14:26
На основании чего сделан вывод министром о том, что якобы 30% наших Карельских лесов достигли "возраста перестоя"? Это что за возраст такой? И где он увидел масштабное лесовосстановление в Карелии которое его так впечатлило? Я во всём этом вижу только огромный соблазн зайти в нетронутые и заповедные леса Карелии и начать там варварские вырубки . Простое лоббирование лесных магнатов, вот и всё! В России сейчас нет должного лесовосстановления, всё ограничивается лишь лесопосадками, а ведь основа лесовосстановления-это уход за этими лесопосадками!
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