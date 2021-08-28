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Глава Минприроды Карелии ответил на жалобы населения на рубку леса в водоохранной зоне Кончезера

Новости. Общество
15:19, 31 Августа 2021
фото: © Павел Пашков, архив

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Министерство природных ресурсов Карелии признало законной рубку леса в водоохранной зоне озера Кончезеро.

Об этом сообщил руководитель министерства Андрей Карпилович на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Кондопожского района.

По его словам, в министерство поступали обращения местных жителей, которые просили проверить законность рубки в районе Кончезера.

«Факт незаконной рубки не подтвердился, потому что рубка осуществлялась на участке, предоставленном для дачного строительства, не относящемся к землям лесного фонда», — сказал Карпилович.

Также Минприроды не нашло нарушений, связанных с рубками в районе поселка Нелгомозеро.

«По итогам проверки нарушений не установлено. Фактическая заготовка осуществлялась арендатором лесного участка», — пояснил министр.

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Комментарии

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Злющий правдоруб
2021-08-31 16:26:24
Кругом "прыжки в неизвестность"!?
баян
2021-08-31 16:25:08
А кто будет высаживать и убирать после рубки? На делянках Мамай прошёл!Дороги не приводятся в порядок все уничтожается грибные и ягодные места а что оставите своим потомкам ?
Эндшпиль
2021-08-31 15:25:10
Да да, на Байкале подобное уже было, уголовка потом через 10 лет одному министру всплыла. Лес рубят щепки летят.
Козьма
2021-08-31 15:53:09
Эндшпиль, может щепин летит ?
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