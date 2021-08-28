Глава Минприроды Карелии ответил на жалобы населения на рубку леса в водоохранной зоне Кончезера

Министерство природных ресурсов Карелии признало законной рубку леса в водоохранной зоне озера Кончезеро.

Об этом сообщил руководитель министерства Андрей Карпилович на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Кондопожского района.

По его словам, в министерство поступали обращения местных жителей, которые просили проверить законность рубки в районе Кончезера.

«Факт незаконной рубки не подтвердился, потому что рубка осуществлялась на участке, предоставленном для дачного строительства, не относящемся к землям лесного фонда», — сказал Карпилович.

Также Минприроды не нашло нарушений, связанных с рубками в районе поселка Нелгомозеро.

«По итогам проверки нарушений не установлено. Фактическая заготовка осуществлялась арендатором лесного участка», — пояснил министр.