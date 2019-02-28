Глава Минстроя Карелии Ермолаев уходит с поста

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Каждый третий житель Карелии имеет проблемы с деснами. Чаще всего развивается заболевание, именуемое пародонтит. Десны воспаляются, кровоточат и смещаются. Болезнь требует комплексного лечения, предусматривающего различные мероприятия, в том числе восстановление формы межзубных сосочков десны. В стоматологии Кардент освоена самая современная технология - инъекции гиалуроновой кислоты.