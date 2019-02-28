Глава Минстроя Карелии Ермолаев уходит с поста

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Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия Олег Ермолаев покидает пост 1 марта.
Исполняющий обязанности главы Карелии Александр Чепик подписал указ, в соответствии с которым член правительства республики - министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Олег Ермолаев освобожден от занимаемой должности с 1 марта этого года.
Соответсвующая информация размещена на портале органов власти.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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