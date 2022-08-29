Глава Минстроя Карелии сообщил подробности начала отопительного сезона

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов сообщил, что котельные в ряде районов республики начнут топить с сегодняшнего дня.

В Карелии начинается очередной отопительной сезон. Об этом заявил Виктор Россыпнов в соцсети.

«В понедельник — вторник планируем растапливать котельные ГУП „КарелКоммунЭнерго“ в Калевальском, Кемском и Муезерском районах, а также котельные в городах Костомукша, Сегежа и Петрозаводск, от администраций которых уже поступили ходатайства о подаче тепла. 07, 08 и 09 сентября начнется подача тепла и в других районах», — заявил глава Минстроя.

Министр пояснил, что подача тепла жителям Карелии будет также зависеть от готовности управляющих компаний.

«Непосредственная подача тепла связана не только с началом работы котельных, но и с готовностью принять тепло управляющими компаниями, на практике это может занять несколько дней», — заявил Россыпнов.

По словам главы Минстроя, в настоящее время имеются котельные и сети, подготовка которых не завершена.

«Есть отдельные котельные и сети, ремонт и подготовка которых потребовали большего срока, например, в поселке Деревянка, где за лето фактически построена новая котельная, и в п. Великая Губа, где завершается переключение домов. Все данные работы находятся в завершающей стадии», — заявил он.

Подготовка нынешнего отопительного сезона в Карелии велась в сокращенные сроки. Предыдущий отопительный сезон был завершен позднее обычного — 6 июня. Новый власти начинают, не дожидаясь наступления пятидневного срока со среднесуточной температурой не выше + 8 градусов.

Ранее сообщалось, что тепло в дома жителей Петрозаводска может прийти 5 сентября.