Глава Минстроя Карелии ответит на вопросы в прямом эфире

Виктор Россыпнов расскажет о строительстве новых домов для расселения аварийного жилья.

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов проведет прямую линию и ответит на вопросы жителей республики в прямом эфире.

Сколько домов строится в Карелии для расселения аварийного жилья? Где находятся новостройки и сколько жителей «авариек» уже получили ключи от новых квартир? Ответы на эти и другие вопросы можно будет услышать в четверг 2 марта, в 18.20.

Смотрите трансляцию на телеканале «Сампо 360» (ОТР) и в социальных сетях — «Вконтакте» и «Одноклассники».

Вопросы можно задать заранее: в комментариях под анонсом прямого эфира в пабликах «Республика Карелия» во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».