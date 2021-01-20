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Глава Минстроя Карелии прокомментировал последствия аварии в Питкяранте

Новости. Общество
10:31, 21 Января 2021
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего
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Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Виктор Россыпнов сообщил актуальные данные о ликвидации аварии в Питкяранте, оставшейся без воды из-за заморозки труб.

Виктор Россыпнов отреагировал на информацию об очередном отключении воды в Питкяранте, в которой ранее произошла крупная коммунальная авария. 

"В связи с информацией о том, что в Питкяранте вновь произошло отключение воды в большей части города, сообщаю актуальную информацию. В ночное время на водопроводной сети произошло падение давления, вызванное уменьшением разбора воды. Сейчас ситуация стабилизировалась, расход воды по городу соответствует нормативу и составляет порядка 100-120 кубов в час. Резервный водопровод не замерз, вода доходит, в том числе, до самой высокой точки города - к детскому саду. Чтобы исключить замерзание в дальнейшем, смонтирован согревающий кабель, который сегодня будет подключен. Также доставлена специальная теплоизоляция трубы, и сегодня же начнется ее монтаж", - заявил Россыпнов на своей странице в соцсети.

Глава карельского Минстроя сообщил, что на данный момент ведутся работы по подключению ряда домов, расположенных на ул. Комсомольская д. 3, 4. 5; ул. Ленина д. 18, 19, 21, 29 и ул. Пушкина д. 8, 10, 12.

Как сообщалось ранее, несмотря на сообщения властей Карелии о возобновлении водоснабжения Питкяранты после аварии, некоторые городские объекты по-прежнему остаются без воды.

Напомним, 14 января в результате аномально низких температур в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода.

В Питкяранте был введен режим ЧС. Затем Следком возбудил уголовное дело по факту заморозки труб в оставшемся без воды городе.

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Комментарии

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