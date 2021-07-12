Глава Минстроя Карелии, рассказал где построят дома для переселенцев из аварийного фонда

До конца года в республике планируют начать строительство 9 домов по программе расселения аварийного фонда.

В ходе онлайн-совещания 13 июля министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов отметил, что республика подходит к середине программы расселения аварийного фонда. В ближайшее время к расселению останутся 2000 квартир, не считая стройки.

В данный момент идет работа по проектированию 9 домов. Проекты по объектам в Янишполе Кондопожского района и на улице Боровой в Петрозаводске уже прошли на экспертизу. Проект дома в Сортавале Минстрой рассчитывает получить к августу.

«По оставшимся объектам в Беломорске, Суоярви и Пиндуши начинаем проектирование. До конца года планируем начать строительство пяти домов: два в Беломорске, два в Суоярви и один в Пиндушах. Таким образом, у нас сейчас на выходе 9 домов больше чем на тысячу квартир. После реализации данных строительных проектов у нас останется расселить меньше тысячи квартир», — уточнил глава Минстроя республики.

По словам Виктора Россыпнова, в Кондопоге, где уже строят два дома программе расселения аварийного фонда, планируют возвести еще одну многоэтажку.

«Беломорский район и ряд других муниципалитетов заявили о заинтересованности в приобретении квартир в третьем кондопожском доме. Считаю, что этот проект реальный. Предлагаю до конца июля завершить сбор предложения из районов на третий дом в Кондопоге и приступить к его проектированию. Так, у нас будет еще 80 квартир», — рассказал Виктор Россыпнов.

Кроме того, как отметил глава Минстроя, рассматривается вместе с руководством Прионежского района вопрос о строительстве дома на 20 квартир для переселенцев из аварийки в Шуе. Возможно, что еще один объект будет построен по программе в поселке Ильинский в Олонецком районе.

«Останется решить вопрос по Суоярви. Промониторим динамику расселения оставшихся 400 квартир: сколько людей получат компенсации, сколько отправится в Кондопогу. Допускаю, что в Суоярви нам нужно будет строить еще один, третий, дом. Но в целом мы по всей оставшейся цифре в 2300 квартир имеем понимание, как мы их расселим», — заявил министр.

Ранее сообщалось, что до конца 2021 года планируется ввести в эксплуатацию новые дома для переселенцев в Лахденпохье, Кондопоге и Петрозаводске.