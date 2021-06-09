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Жители трех городов Карелии до конца года сменят аварийное жилье на новые квартиры

Новости. Общество
12:00, 10 Июня 2021
фото: © правительство Карелии

До конца 2021 года планируется ввести в эксплуатацию новые дома для переселенцев в Лахденпохье, Кондопоге и Петрозаводске, сообщили в правительстве республики.

В среду руководитель региона Артур Парфенчиков провел совещание по вопросам переселения граждан из аварийного жилищного фонда и развития индивидуального строительства.
В Карелии продолжается реализация программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. По планам федерального центра до конца года в республике должно быть расселено не менее 45,5 тысяч квадратных метров аварийного жилья и 2,5 тысяч человек.

«Эти показатели мы уже перевыполнили на 20 процентов. На сегодняшний момент расселено более трех тысяч человек из 52 тысяч квадратных метров. На указанные цели направлено 1,8 миллиардов рублей», — сообщил Артур Парфенчиков.

В этом году планируется ввести в эксплуатацию новые дома, построенные для переселенцев в Лахденпохье, Кондопоге и Петрозаводске.

Кроме того, разрабатывается проектная документация для строительства домов в Петрозаводске, Сортавале и Янишполе. В планах − приступить к проектированию домов в Суоярви, Беломорске и Пиндушах. Собственникам аварийного жилья, пожелавшим самостоятельно приобрести другую квартиру, выплачиваются компенсации, параллельно приобретаются жилые помещения на вторичном рынке.

Как отмечалось на совещании, в тройку лидеров по темпам расселения входят Петрозаводск, Беломорский и Суоярвский районы, активно работает администрация Прионежского района.

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