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Глава Минстроя объяснил причину роста выдачи ипотечных кредитов в Карелии

Новости. Общество
16:13, 16 Июня 2020
фото: Сергей Коньков/ТАСС
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Пандемия коронавируса и связанное с ней падение доходов населения не помешало росту ипотечного кредитования в Карелии за 5 месяцев 2020 года на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщил на заседании парламентского комитета по экономической политике министр строительства Виктор Россыпнов.

"Несмотря на общее снижение в экономике мы отмечаем рост выдачи ипотечных кредитов… Если в 2019 году было выдано за январь-май 1842 кредита, то в текущем году за январь-май 2020 года выдано 2177 кредитов", - сказал Россыпнов.

По его мнению, повышение заинтересованности населения в ипотечном кредитовании объясняется льготными ставками, которые начали действовать в мае этого года.

Как власти Карелии собираются стимулировать ипотеку, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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