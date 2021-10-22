Глава Минтранса объяснил, чем грозит остановка пригородных автобусов у ж/д вокзала Петрозаводска

Минтранс Карелии против предложения разрешить высадку пассажиров пригородных и междугородних автобусов у железнодорожного вокзала Петрозаводска на период ремонта автовокзала.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Сампо ТВ 360» глава Минтранса Сергей Щебекин.

Он напомнил, что пока идет ремонт, пригородные и междугородние автобусы забирают пассажиров от железнодорожного вокзала на площади Гагарина. Такая схема была придумана, чтобы пассажиры могли покупать там билеты и пользоваться залами ожидания. Но Минтранс против того, чтобы разрешить остановку на площади автобусов, возвращающихся из рейса.

«Мы же видим, что там происходит сейчас. Вокзал и привокзальная площадь просто не выдержит нагрузки, в том числе, и по безопасности дорожного движения, если автобусы будут возвращаться туда же. Мы не будем обещать гражданам, что автобусы будут возвращаться туда же, мы можем обещать одно — что мы максимум сил приложим к тому, чтобы как можно быстрее у нас был введен автовокзал», — пояснил Щебекин.