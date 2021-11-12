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Глава Минтруда РФ рассказал о декабрьских зарплатах бюджетников

Новости. Общество
21:00, 28 Ноября 2021
фото: © Александр Рюмин / ТАСС, архив

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Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал о дополнительных деньгах для работников бюджетной сферы.

Вместо ожидавшегося годового прироста средних зарплат в России на 5,8% они подскочили на 9,3%. В связи с этим властям пришлось искать дополнительные средства на зарплаты бюджетникам для выполнения майских указов, и эти средства дойдут до адресатов в декабре. Об сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, пишет «РГ».

«Фактический темп роста заработных плат в экономике несколько выше. Он превышает 9% — (и составляет — прим. „РГ“) 9,3%. Соответственно, мы четко понимаем, что у нас происходит разрыв в рамках соотношения заработной платы в бюджетном секторе и экономическом», — рассказал Котяков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Предполагается, что, согласно майским указам президента Владимира Путина, зарплата бюджетников должна быть не ниже 200% от средней зарплаты по региону. «Вот этот дополнительный ресурс (из бюджета — прим. „РГ“), который необходим для сохранения этого баланса, будет выплачен в течение этого года до конца, то есть в декабре месяце», — пообещал глава Минтруда.

На данный момент власти оценивают ситуацию на рынке труда как стабильную, так как число вакансий вдвое превышает число официально зарегистрированных безработных. Начиная с сентября, уровень безработицы в РФ ниже допандемийного.

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Комментарии

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Полезный
2021-11-28 21:08:47
Для двухпроцентных лишь бы против это как кость в горле и повод повизжать, дабы обратить внимание на свою бесполезность
кир
2021-11-28 21:04:00
Хватит на фотках наличность рекламировать. Пора население переводить на безнал. Бабки не перейдут, - авторитетно заметил кот.
Гость
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