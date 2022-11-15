Глава Минздрава Карелии: «Ещё есть время сделать прививку от гриппа»

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал, почему жители республики получили дополнительное время для вакцинации от гриппа.

На своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков написал, что у жителей Карелии ещё есть время сделать прививку против вирусов сезонного гриппа А получили они этот шанс, потому что вирусов гриппа пока в нашей республике не выявлено.

«Прирост вакцинированных в среднем составляет 15% в неделю. Если на 16 ноября был привит 27,1% населения, то на 24 ноября — 44,3% населения. При этом число вакцинированных от гриппа в России составляет в среднем 40,9%», -привел цифры по вакцинации Михаил Охлопков.

Кроме того, по словам министра здравоохранения республики, по вакцинации от ковида Карелия находится в десятке лучших. От новой коронавирусной инфекции привито 295537 жителей Карелии (77% от числа лиц, подлежащих вакцинации), повторно вакцинировано 127792 человека (57,2% от числа лиц, подлежащих вакцинации). Также привит 971 ребёнок, лиц старше 60 лет — 93234 (69,3% от плана).

«Если вы ещё не вакцинировались — поторопитесь! В Республике Карелия созданы все условия для быстрой и комфортной вакцинации. Граждане могут привиться в поликлиниках, в мобильных пунктах, на работе (по заявкам работодателей). Прививочные пункты работают и в выходные дни. При этом можно одновременно сделать прививку от гриппа и ковида», — объяснили в Минздраве и напомнили, что вакцинация защищает от тяжёлого течения заболевания и летального исхода.