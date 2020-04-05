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Глава Минздрава Карелии: "Медики 8 отделения инфекционной больницы в изоляции"

Новости. Общество
12:32, 06 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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Карельский министр здравоохранения объяснил, почему пришлось изолировать работников целого отделения республиканской инфекционной больницы.

В минувшие выходные Карелия открыла счет заразившимся коронавирусной инфекцией. Однако госпиталь для ветеранов войн в Петрозаводске, который республиканские власти решили переоборудовать для приема больных, до сих пор не готов к приему пациентов. Более того, госпитализация одного из зараженных в Республиканскую инфекционную больницу привела к тому, что два десятка медиков, находившихся с ним в контакте, пришлось изолировать в клинике.

"Столица на Онего" попросила прокомментировать случившееся министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова. Он подтвердил, что работники 8 отделения Республиканской больницы находятся сейчас в изоляции.

"Персонал работает и получает зарплату в полном объеме, – сказал глава Минздрава Карелии. – У всех взяты пробы на коронавирус, работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, ведется наблюдение за их состоянием. Это опыт китайских врачей, которые заметили, что врачи становятся разносчиками инфекции, заражая своих близких и ареал окружения при передвижении, и выбрали метод изоляции врачей с предоставлением всех условий. Все больные в 8 отделении – контактные, новых пациентов не поступает. В учреждении работают строгие противоэпидемические меры, включая жесткий санэпидрежим, по максимуму проводятся все мероприятия, позволяющие защитить как работников РИБ, так и пациентов. Больница закрыта на карантин".

Читайте полностью в статье "Счет заразившимся открыт".

 

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Комментарии

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Негодяй
2020-04-06 13:08:51
"У всех взяты пробы на коронавирус". А министр не хочет рассказать как часто ДОЛЖНЫ были брать тесты у врачей, и сколько тестов сделано ФАКТИЧЕСКИ?
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