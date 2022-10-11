Глава Минздрава Карелии назвал больницы-лидеры по привлечению «Земских докторов»

В Карелию за год приехал 51 медработник по федеральной программе «Земский доктор».

За 2022 год штаты учреждений здравоохранения республики пополнились на 41 врача и 10 медицинских работников со средним медицинским образованием. Специалисты приехали из Дагестана, Башкирии, Мордовии, Марий Эл, Архангельской, Ленинградской, Свердловской, Челябинской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Кировской, Калининградской областей, из Москвы, Петрозаводска, Приморского края по программе «Земский доктор». На реализацию программы было выделено 67 млн рублей. Специалисты получили от 500 тысяч до 2 млн рублей. Об этом пишет глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

«Лидерами по привлечению новых специалистов стали Кондопожская ЦРБ — 9 человек, Лоухская и Пряжинская ЦРБ по 7 человек, Межрайонная больница № 1, Медвежьегорская и Сортавальская центральные районные больницы — по 5 человек. В районах республики трудоустроились участковые терапевты, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, врачи ультразвуковой и клинической лабораторной диагностики, неврологи, онкологи, офтальмологи, психиатры, дерматовенерологи, хирурги, ортопеды, фельдшеры скорой помощи, фельдшеры и медицинские сёстры ФАПов», — пишет министр.

Так, в Медвежьегорскую ЦРБ трудоустроилась Алёна Игоревна Тулубенская. Она окончила Северный государственный медицинский университет в Архангельске. Алёна Игоревна работает в должности врача клинической лабораторной диагностики.

Владимир Сергеевич Захаров — врач-стоматолог поликлиники Кондопожской Ц. Б. Прибыл из Йошкар-Олы.

Молодая, энергичная врач-педиатр Анастасия Юрьевна Тренькина приехала из Архангельска, работает в Сегежской ЦРБ с августа 2022 года. Отлично влилась в рабочий коллектив детской поликлиники.

По словам Михаила Охлопкова, Минздрав республики уже направил заявку на финансирование программы в следующем году — на 60 млн рублей.

Всего, начиная с 2012 года, в районы Карелии по программе «Земский доктор» привлечено на работу 289 медицинских специалистов.