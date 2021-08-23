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Глава Минздрава Карелии назвал возраст жителей Беларуси, умерших от отравления паленым алкоголем

Новости. Происшествия
12:47, 25 Августа 2021
фото: © kartinkin.com

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Скончались пять рабочих из восьми отравившихся суррогатным алкоголем в Пудожском районе, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Ранее сообщалось, что вечером в минувший вторник, 24 августа, в Республиканской больнице имени В. А. Баранова скончался еще один пациент из числа отравившихся суррогатами алкоголя в Пудожском районе.

«Всего умерли пятеро из восьми человек, обратившихся за медицинской помощью с симптомами острого отравления. Это молодые люди в возрасте от 35 до 43 лет, — сказал Охлопков. — В Медвежьегорской ЦРБ остаются трое. Их состояние удовлетворительное, стабильное».

Напомним, 22 августа в Пудожском районе отравились суррогатным алкоголем 8 жителей Белоруссии. Один умер до приезда скорой помощи, второй — в Пудожской ЦРБ, третий — в Медвежьегорской больнице. И еще двое скончались в Республиканской больнице имени Баранова.

«Лабораторными исследованиями у всех госпитализированных подтверждено наличие в крови метанола, что говорит об употреблении жидкости, содержащей токсичное вещество — метиловый спирт.

Следком возбудил уголовное дело по факту массового отравления работников в районе Карелии суррогатным алкоголем. Прокуратура взяла расследование на контроль.

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