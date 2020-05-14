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Глава Минздрава Карелии не исключает технических ошибок при начислении доплат медикам

Новости. Общество
07:25, 15 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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Сотрудники станции скорой медицинской помощи Петрозаводска рассказали об обещанных выплатах за первый месяц работы в условиях пандемии коронавируса.

По сообщению министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, в республике работникам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, в полном объеме предоставлены стимулирующие выплаты за апрель. Денежные средства перечислены на личные счета работников.

Но как рассказала "Столице на Онего" председатель первичной профсоюзной организации межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие", фельдшер станции скорой помощи Петрозаводска Ольга Чайка, выплаты получили далеко не все медики.

"Деньги пришли еще 13 мая. Мы думали, что их получат все наши сотрудники, которые работали на скорой. Но получилось, что выплаты поступили на карты всего нескольких работников станции. В результате кто-то получил 70, 90, 100 тысяч, в кто-то ноль рублей. Ничего не понятно. Кто в апреле был в отпуске или на больничном, тот ни на что не претендует. Но те, кто работал на 1,5-2 ставки и ни рубля не получил в качестве доплаты, в шоке. На "скорой" работают в одном режиме все одинаково, рискуют здоровьем одинаково, на вызов едут вслепую, не зная на что попадут, на зараженного коронавирусом или нет, - и такое начисление. Мы возмущены до предела", - сказала Ольга Чайка.

По словам представителя профсоюза "Действие", сейчас на станции составляют списки тех, кто остался без выплат. Это и водители, и фельдшеры, и врачи.

"Будем разбираться. Выплаты получили единицы. Большая часть сотрудников станции так и не увидела доплат", - отметила Ольга Чайка.

Глава Минздрава Михаил Охлопков, заявил, что при начислении выплат могли быть допущены технические ошибки.

"Допускаю, что при начислении выплат могли быть допущены технические ошибки и неточности. В таких случаях следует обращаться в кадровую или экономическую службу медицинского учреждения. По вопросам предоставления стимулирующих выплат можно обратиться на телефон горячей линии 8 (905) 299-97-31, звонки принимаются в будние дни с 9.00 до 17.00. Сегодня в течение дня на горячую линию обратились 11 медицинских работников. Каждый вопрос будет решаться индивидуально", - написал министр на своей странице в "ВКонтакте".

Напомним, в Карелии федеральные выплаты за апрель должны были получить порядка 500 медицинских работников, региональные – вдвое больше.

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Комментарии

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drug
2020-05-15 07:55:52
СМИ: на вызов едут вслепую, не зная на что попадут, на зараженного коронавирусом или нет...
Платить надо по факту, учитывая каждого больного и каждую бригаду.
Нетрудно проследить судьбу каждого человека которого доставили в больницу.
У нас всего 191 заболевший - и это по всей Республике.
А зачем платить всем.
nae
2020-05-15 09:47:47
drug, действительно, а зачем? Ведь врачи знали в какую профессию идут. Ведь это призвание. Не нравится, надо идти в бизнес. Правда его почти уничтожили, но это не важно.
Гость
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