Глава Минздрава Карелии объяснил, почему детей надо вакцинировать от коронавируса и гриппа (ВИДЕО)

Михаил Охлопков призвал к вакцинации детей от коронавируса и гриппа.

«Вакцинация – самый простой способ профилактики коронавируса и гриппа. Это особенно важно для детей, которые значительную часть времени проводят в больших коллективах», написал министр здравоохранения Карелии Михаил охлопков на своей странице в соцсети.

К посту прикреплен видеоролик, в котором показано, как проходит вакцинация детей.