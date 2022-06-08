Глава Минздрава Карелии объяснил, почему «врач подобен Богу»

фото: Республиканская больница им. В. А. Баранова

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков поздравил коллег с Днем медицинского работника и объяснил, в чем заключается их миссия.

«Постулат Гиппократа: не навреди! Постулат Парацельса: делайте добро! Два великих врачевателя и философа были схожи в одном: Врач подобен Богу. Многие не понимали сакральный смысл этого утверждения… Но сейчас, когда здравоохранение находится на шестом технологическом уровне развития человеческой цивилизации, мы понимаем смысл этих слов», — написал министр на своей странице Вконтакте.

По его мнению, врачи подобны Богу, потому что создают «несуществующее».

«Это мы создаём нереальное, несуществующее, невозможное, и лечим химерными моноклональными антителами, имунобиологическими препаратами, хондробластами и фибробластами с улучшенными свойствами, которые ранее в природе не существовали. Это мы создаём новые гуманитарные технологии, занимаемся кастомизацией кадров. За всеми этими достижениями стоят конкретные люди. Это вы, медицинское работники!», — пояснил Охлопков.

Главным достижением врачей он назвал увеличение продолжительности жизни населения России, в среднем, до 72 лет.

«Цените каждый миг, каждый час и каждый день своей жизни, а с учётом того, что мы медицинские работники, цените и чужие жизни», — добавил министр.