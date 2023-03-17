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Глава Минздрава Карелии объяснил причины роста вызовов «скорой» весной

Новости. Общество
09:11, 20 Марта 2023
фото: Минздрав Карелии

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Резкое изменение погоды весной отражается на здоровье из-за уменьшения содержания кислорода в воздухе и роста влажности.

Об этом рассказал на своей странице Вконтакте министр здравоохранении Карелии Михаил Охлопков.

По его словам, на такие погодные катаклизмы первыми реагируют люди с патологиями сердечно-сосудистой системы.

На фоне перечисленных изменений в сочетании с понижением атмосферного давления в группу повышенного риска попадают гипотоники.

«Ухудшение их здоровья отражается в виде учащения сердцебиения (тахикардии) и дыхания (тахипноэ), появления отеков — все эти симптомы говорят о кислородном голодании организма (гипоксии). При этом гипертоники, напротив, начинают чувствовать себя лучше. Но по мере нарастания гипоксии и у них развивается сонливость, общее ощущение усталости, появляются боли в сердце ишемического плана. Резкое потепление также опасно для людей, страдающих мигренями и головными болями. По статистике, в периоды резкого потепления каждые дополнительные 5°С эквивалентны 7,5%-ному росту числа вызовов скорой помощи «на головные боли», — рассказал министр.

Если температура начинает стремительно падать, при увеличении концентрации кислорода в воздухе и при повышении атмосферного давления первыми себя почувствуют нехорошо гипертоники — у них тоже начнется подъем артериального давления и возрастет скорость кровотока. В то же время гипотоники будут чувствовать себя неплохо и даже бодро.

Ухудшение самочувствия при резкой смене погоды возможно у любых пациентов с хроническими заболеваниями — сердечно-сосудистыми, лёгочными, например астмой, неврологическими, психиатрическими, болезнями суставов. Все они могут обостряться в весенний период. Таким людям стоит быть более внимательными к своему самочувствию в этот период, следить за артериальным давлением, более тщательно подходить к регулярному приёму лекарств, которые назначил врач.

Глава Минздрава дал рекомендации, как вести себя при перепадах погоды.

Необходимо снизить физические нагрузки, а при отсутствии противопоказаний — принимать витамины, особенно из группы адаптогенов, — С, Е, D. Метеочувствительным людям во время резких скачков погоды надо принимать мелатонин. Этот гормон управляет биологическими ритмами и его дополнительный приём в виде таблеток поможет легче перенести перемену погоды. Таким людям также стоит отказаться от очень острых и очень солёных блюд.

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