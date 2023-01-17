Глава Минздрава Карелии показал сенатору Зубареву, где проходят реабилитацию участники СВО

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков показал сенатору от Карелии Игорю Зубареву отделения в Госпитале для ветеранов войн, где сегодня проходят реабилитацию участники спецоперации.

На своей странице в соцсети министр здравоохранения республики Михаил Охлопков написал, что госпиталь для ветеранов войн определен основной медицинской организацией по проведению программы медицинской реабилитации жителей Карелии, в том числе участвовавших в специальной военной операции.

«Для участников СВО мы сняли все бюрократические препоны. Для обращения за медицинской помощью в госпиталь достаточно иметь справку из военкомата. А если и такой справки не будет, помощь все равно будет оказана. Документы могут быть предоставлены и позже. Их поможет собрать специалист по социальной работе, должность которого специально предусмотрена в штате учреждения», - сообщил министр Охлопков.

В госпитале развернуто два стационарных отделения реабилитации для пациентов, имеющих нарушения костно-мышечной системы, соматические заболевания. Осуществляется также реабилитация на амбулаторном этапе — в поликлинике, в дневном стационаре, объяснил Михаил Охлопков.

«Помощь оказывается специалистами мультидисциплинарной бригады, включающей врача физической и реабилитационной медицины, инструктора-методиста по лечебной физкультуре, невролога, кардиолога, терапевта, психиатра, психотерапевта, травматолога-ортопеда. Шесть врачей в 2022 году прошли подготовку по медицинской реабилитации», - отметил глава Минздрава.

В учреждении проведен текущий ремонт поликлиники, обновлена и частично вновь установлена навигация для пациентов. Приобретен дизель-генератор для кислородной станции. Восстанавливается водолечебница, приобретен душ Шарко. Ремонтируется помещение стоматологического кабинета.

В 2023 году планируется дооснащение госпиталя современным реабилитационным оборудованием.

В отделениях стационара уже прошли реабилитацию около 100 пациентов, в том числе 20 участников СВО.