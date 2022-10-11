Глава Минздрава Карелии позаботился о крыше больниц и поликлиник в республике

При ремонте медицинских организаций Минздрав не забывает и про защиту помещений от дождя и снега, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

«При ремонте медицинских организаций меняем окна, входные двери, утепляем фасады, ремонтируем крыши зданий с использованием гидроизоляции», — рассказал Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В этом году, по словам главы карельского Минздрава, отремонтировали кровлю зданий с применением новейших решений и материалов в Сегежской, Калевальской, Олонецкой центральных районных больницах, Городской детской поликлинике № 2, на ФАПе в селе Ковера. До конца года планируется завершить ремонт кровли в филиале Городской поликлиники № 1 на ул. Свердлова, 20.

«Главными требованиями к кровле являются долговечность, экономичность в изготовлении и эксплуатации», — уточнил министр Охлопков.