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Глава Минздрава Карелии признался, что его тревожит в ситуации с COVID-19

Новости. Общество
08:05, 14 Июля 2020
фото: Столица на Онего
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В ситуации с ковидной инфекцией особенно тревожит то, что много стало больных пожилого возраста, в том числе тяжёлых, сообщил глава Минздраав Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков написал, что с 13 апреля по 30 июня в Госпитале для ветеранов войн и Республиканской инфекционной больнице пролечено 574 пациента, из них 16,7% - в возрасте 60-69 лет, 8,1% - в возрасте 70-79 лет, 5% пациентов - старше 80 лет.

По словам Охлопкова, если в апреле-июне среди ковид-положительных граждан было 16-18% лиц старше 60 лет, то в июле – 25%.

"Пожилые люди – в группе особого риска: с возрастом у многих их них снижается иммунитет, появляются хронические заболевания, осложняющие течение ковидной инфекции", - отмечает глава Минздрава Карелии.

Михаил Охлопков отмечает, что пути распространения COVID-19 изменялись с начала эпидемии коронавирусной инфекции.

"Первые случаи заражения, зарегистрированные в апреле, были связаны с возвращением из-за границы России и других регионов Российской Федерации, в мае распространение вируса активно пошло в семейных очагах, в июне присоединились случаи заражения среди работающих вахтовым методом, - написал Михаил Охлопков. - В настоящее время распространение вируса идет преимущественно за счет семейных, рабочих и дружеских контактов. Заражение пожилых происходит, как правило, именно за счёт контактов в семье. Поэтому родственникам очень важно исключить любую возможность заразить пожилого человека. Соблюдение элементарных санитарно-противоэпидемических правил, внимательное отношение к здоровью близких и забота о них помогут избежать печальных последствий".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-07-14 09:00:45
Вспомнил анекдот . "Штирлиц и Кэт шли по улице. Вдруг раздался выстрел. Кэт упала. Штирлиц насторожился. ..." Вот и наш мынистр ,чего то насторожился.
Изя
2020-07-14 08:32:02
"много стало больных пожилого возраста, в том числе тяжёлых"

Чтобы не было много -просто надо начать лечить и сделать медицину доступной . Вы и госпиталь ветеранов ВОВ закрыли . и переоборудовали в ковид-центр . Так чему , министр , и удивляться
Гость
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