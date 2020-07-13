Глава Минздрава Карелии признался, что его тревожит в ситуации с COVID-19

В ситуации с ковидной инфекцией особенно тревожит то, что много стало больных пожилого возраста, в том числе тяжёлых, сообщил глава Минздраав Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков написал, что с 13 апреля по 30 июня в Госпитале для ветеранов войн и Республиканской инфекционной больнице пролечено 574 пациента, из них 16,7% - в возрасте 60-69 лет, 8,1% - в возрасте 70-79 лет, 5% пациентов - старше 80 лет.

По словам Охлопкова, если в апреле-июне среди ковид-положительных граждан было 16-18% лиц старше 60 лет, то в июле – 25%.

"Пожилые люди – в группе особого риска: с возрастом у многих их них снижается иммунитет, появляются хронические заболевания, осложняющие течение ковидной инфекции", - отмечает глава Минздрава Карелии.

Михаил Охлопков отмечает, что пути распространения COVID-19 изменялись с начала эпидемии коронавирусной инфекции.

"Первые случаи заражения, зарегистрированные в апреле, были связаны с возвращением из-за границы России и других регионов Российской Федерации, в мае распространение вируса активно пошло в семейных очагах, в июне присоединились случаи заражения среди работающих вахтовым методом, - написал Михаил Охлопков. - В настоящее время распространение вируса идет преимущественно за счет семейных, рабочих и дружеских контактов. Заражение пожилых происходит, как правило, именно за счёт контактов в семье. Поэтому родственникам очень важно исключить любую возможность заразить пожилого человека. Соблюдение элементарных санитарно-противоэпидемических правил, внимательное отношение к здоровью близких и забота о них помогут избежать печальных последствий".