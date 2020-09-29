Глава Минздрава Карелии рассказал, будут ли остановлены плановые операции в случае "второй волны" COVID-19

Министр здравоохранения республики Карелия Михаил Охлопков рассказал о перспективах проведения плановых операций в случае прихода в регион "второй волны" коронавируса".

Михаил Охлопков заявил, что в Карелии не предполагается приостанавливать проведение плановых операций в период предполагаемой "второй волны" коронавируса. Об этом глава карельского Минздрава сообщил на прямой линии губернатора во вторник, 29 сентября.

"Приостановка плановых операций - ее не будет. Мы научились работать в новых условиях. Я думаю, что мы справимся с этой ситуацией", - заявил Охлопков.

Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что поставил задачу развивать оказание общей медпомощи. При этом губернатор допускает, что ограничения, связанные с пандемией, могут быть.

"Конечно, какие-то ограничения все равно будут. Это надо признать. Невозможно в условиях пандемии все-таки работать так, как мы работали раньше. Конечно, мы все надеемся, что эта зараза скорее уйдет, потому что тяжело. И были случаи, когда, к сожалению, мы не могли обеспечить - там человек поступает с инфарктом или с каким-то серьезным заболеванием и получает коронавирус.... Поставил задачу, конечно, максимально развивать и продолжать оказание общей медицинской помощи", - сказал Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что аппарат для спасения пациентов с COVID-19 поступил в Карелию.