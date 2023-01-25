Глава Минздрава Карелии рассказал, как пустили воду на 9 этаж общежития медколледжа в Петрозаводске

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков с главой республики Артуром Парфенчиковым оценили ремонт в общежитии Петрозаводского медколледжа.

Как сообщил на своей странице в соцсети Михаил Охлопков, на ремонт общежития в 2021 и 2022 году по региональной программе «Ремонт и модернизация специализированного жилищного фонда государственных профессиональных образовательных организаций Республики Карелия на 2020–2024 год» было выделено 22 млн рублей.

«В здании заменили насосные станции. Почему мы их заменили? Мне в личные сообщения поступали обращения по поводу очереди в общежитие. Дело в том, что 8 и 9 этажи были не заселены. Туда не доходила вода. Теперь эта проблема решена. Очередь исчезла, все этажи заселены», — рассказал Михаил Охлопков.

Также по словам министра, в рамках ремонта полностью заменены стояки водоснабжения и канализации, установлена система пожарной сигнализации, пожарные шкафы и краны, лифтовое оборудование блока А.

«Сейчас ремонтные работы в общежитии продолжаются. Ремонтируем холлы, душевые. К 1 апреля должен завершиться ремонт пожарной электрозадвижки и водомерного узла. До 30 июня установим новый лифт в блоке Б», — заверил руководитель ведомства.