Глава Минздрава Карелии рассказал о четвертой, пятой и, возможно, шестой волне коронавируса

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о ситуации с коронавирусом в республике и дал прогноз, когда закончится эпидемия.

— Есть исторические аналогии. Например, испанка, — пояснил Михаил Охлопков в интервью корреспонденту «Столицы на Онего». — Она закончилась на пятой волне. Думаю, что с коронавирусом будет также. Возможно, будет тяжелее, дольше, но мы все-таки надеемся, что все закончится на пятой волне. Но точно известно, что в осенне-зимний период будет четвертая волна — так называемая пандемия непривитых и вирусного прорыва. Тут нужно понимать, что коронавирус очень заразен и более привязан к сосудистым рецепторам, то есть больше поражает сердечно-сосудистую систему и больше вызывает образование тромбов.

Коронавирус - особенный вирус. Многие пациенты рассказывают, что он ведет себя, как будто он одушевлен. Попадает в организм и прощупывает слабые места. У кого-то это почки, у кого-то кишечник и т. д., и именно это слабое место поражает.

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