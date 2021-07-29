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Глава Минздрава Карелии рассказал о четвертой, пятой и, возможно, шестой волне коронавируса

Новости. Общество
18:07, 30 Июля 2021
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

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Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о ситуации с коронавирусом в республике и дал прогноз, когда закончится эпидемия.

— Есть исторические аналогии. Например, испанка, — пояснил Михаил Охлопков в интервью корреспонденту «Столицы на Онего». — Она закончилась на пятой волне. Думаю, что с коронавирусом будет также. Возможно, будет тяжелее, дольше, но мы все-таки надеемся, что все закончится на пятой волне. Но точно известно, что в осенне-зимний период будет четвертая волна — так называемая пандемия непривитых и вирусного прорыва. Тут нужно понимать, что коронавирус очень заразен и более привязан к сосудистым рецепторам, то есть больше поражает сердечно-сосудистую систему и больше вызывает образование тромбов.

Коронавирус -  особенный вирус. Многие пациенты рассказывают, что он ведет себя, как будто он одушевлен. Попадает в организм и прощупывает слабые места. У кого-то это почки, у кого-то кишечник и т. д., и именно это слабое место поражает.

Полную версию интервью читайте здесь.

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Комментарии

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кир
2021-07-30 19:04:22
Когда он приехал из Якутии, я был первым на этом ресурсе, который назвал его грамотным специалистом, нашим человеком. :)
Саныч
2021-07-30 18:49:39
Моё уважение Министру.
Гость
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