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Глава Минздрава Карелии рассказал о пользе моркови

Новости. Общество
09:50, 11 Сентября 2022
фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал, чем полезна морковь, кому ее надо есть обязательно, а кому стоит быть острожным.

«Уже 4 тысячи лет человечество употребляет морковь. Это универсальный овощ, содержащий массу полезных веществ, - написал Михаил Охлопков на своей странице в соцсети. - Еще лекари Древней Руси прописывали больным сливочное масло, подцвеченное морковным соком, а также свежую морковь, до зимы сохранявшуюся в меду. В XVI столетии на Руси морковный сок считался целебным: им лечили от болезней печени, сердца, носоглотки».

В состав моркови входят витамины A, B3, B4, B5, B9, C, E, а также минералы: калий, натрий, фосфор, кальций, магний, железо.
В овоще много витамина А и бета-каротина, от которых зависят и обмен веществ в организме, и внешний вид человека. Витамин А влияет на глазные мышцы, сетчатку. Морковь улучшает кровообращение, помогает при анемии, снижает уровень холестерина.

Но все же, по словам министра здравоохранения, хирурга Михаила Охлопкова, морковь нежелательно употреблять при болезнях печени: если орган нездоров, то не может усвоить каротин. В числе противопоказаний также - язвенная болезнь желудка или кишечника и энтерит (воспаление стенок тонкой кишки). Кроме того, морковь может нанести вред в виде аллергической реакции. С осторожностью нужно принимать её при кормлении грудью - следить, нет ли у ребёнка аллергии.

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