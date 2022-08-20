Глава Минздрава Карелии рассказал, почему полезно есть молодую картошку

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал, кому полезно есть молодой картофель, а кому лучше воздержаться от употребления этого овоща.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков написал, что грядет пора сбора урожая: скоро все начнут копать картошку.

Для многих молодой картофель - едва ли не любимое блюдо. Так кому же все-таки полезно его есть, а кому лучше воздержаться от употребления этого овоща.

«Молодой картофель содержит витамины группы B, A, C, PP и H. Минеральные вещества - йод, цинк, хром, фтор, калий, кальций, магний, натрий, фосфор, хлор и серу. В нём очень мало крахмала. Это плюс для тех, кто решил избавиться от лишнего веса», - отметил Михаил Охлопков.

По словам министра, содержание полезных веществ благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, снижает артериальное давление и отложение холестерина в сосудах, укрепляет иммунитет и повышает защитные способности организма.

«Молодая картошка оказывает мочегонное воздействие, но при этом не вымывает необходимый организму калий. Она имеет мягкий слабительный эффект. Стабилизирует работу нервной системы и повышает стрессоустойчивость, - объяснил врач-хирург Михаил Охлопков. - Однако следует помнить, что молодой картофель, выращенный ускоренным способом, содержит большое количество нитратов и может нанести организму существенный вред».

Молодой картофель не рекомендуется:

- при обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта;

- при пониженной кислотности желудочного сока;

- при панкреатите;

- при желчнокаменной болезни;

- при склонности к диарее;

- людям, склонным к аллергическим реакциям.