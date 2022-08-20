890x80
Реклама
Строительная компания «Баренц групп» подготовила специальное предложение для своих клиентов — ставку 3%
20.08.2022 00:01
Что искали жители Карелии в интернете в июле?
17.08.2022 15:00
Небольшой дождь ожидается в Карелии в воскресенье
20.08.2022 17:00
Туристы завалили мусором острова Ладожских шхер в Карелии (ФОТО)
20.08.2022 16:36

Глава Минздрава Карелии рассказал, почему полезно есть молодую картошку

Новости. Общество
09:02, 21 Августа 2022
фото: https://pixabay.com/

Новости партнеров

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал, кому полезно есть молодой картофель, а кому лучше воздержаться от употребления этого овоща.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков написал, что грядет пора сбора урожая: скоро все начнут копать картошку.
Для многих молодой картофель - едва ли не любимое блюдо. Так кому же все-таки полезно его есть, а кому лучше воздержаться от употребления этого овоща.

«Молодой картофель содержит витамины группы B, A, C, PP и H. Минеральные вещества - йод, цинк, хром, фтор, калий, кальций, магний, натрий, фосфор, хлор и серу. В нём очень мало крахмала. Это плюс для тех, кто решил избавиться от лишнего веса», - отметил Михаил Охлопков.

По словам министра, содержание полезных веществ благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, снижает артериальное давление и отложение холестерина в сосудах, укрепляет иммунитет и повышает защитные способности организма.

«Молодая картошка оказывает мочегонное воздействие, но при этом не вымывает необходимый организму калий. Она имеет мягкий слабительный эффект. Стабилизирует работу нервной системы и повышает стрессоустойчивость, - объяснил врач-хирург Михаил Охлопков. - Однако следует помнить, что молодой картофель, выращенный ускоренным способом, содержит большое количество нитратов и может нанести организму существенный вред».

Молодой картофель не рекомендуется:
- при обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта;
- при пониженной кислотности желудочного сока;
- при панкреатите;
- при желчнокаменной болезни;
- при склонности к диарее;
- людям, склонным к аллергическим реакциям.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.08.2022, 00:10
Когда мед становится ядом: пчеловод рассказал об опасности
14.08.2022, 15:57
ПетрГУ столкнулся с проблемой недобора абитуриентов
18.08.2022, 06:40
Леонид Белуга планирует построить гостиницу со спа-центром на месте бывшего лагеря в Карелии
17.08.2022, 08:05
Новый металлургический комбинат может появиться в Карелии
14.08.2022, 16:25
Синоптики рассказали, какая погода придет в Карелию на следующей неделе
17.08.2022, 09:02
Минздрав Карелии назвал симптомы нового штамма коронавируса

Чтиво

18.08.2022 08:00
Без политики
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Многие жители Петрозаводска, возможно, даже не подозревают, какие необычные названия имеют многие общественные территории города.
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
17.08.2022 12:37
Спасение забытых технологий
11.08.2022 14:43
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.