Глава Минздрава Карелии: Сейчас эпоха немногословных и решительных женщин

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков 8 марта – о любви, отношениях и прекрасных женщинах.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков опубликовал оригинальное и душевное поздравление женщинам на 8 марта.

- Сейчас многие начинают отношения со списка требований к своему партнёру: идеальный мужчина должен быть таким, женщина - такой. Я не знаю, каким должен быть мужчина и какой должна быть женщина. Но знаю точно, что совсем не идеальными. И ещё: эти двое ничего никому не должны. Они просто люди: он просто мужчина, за которым хочется идти, она просто женщина, которую хочется любить, - написал министр Михаил Охлопков.



По традиции 8 марта мы говорим о красоте женщин, о той важнейшей роли, которую вы играете в нашей жизни. Ваши доброта, мудрость и терпение – основа спокойствия и благополучия и в семье, и в трудовом коллективе.



Особые слова признательности и благодарности в этот день выражаю женщинам, посвятившим свою жизнь медицинской профессии – врачам, фельдшерам, медицинским сёстрам, учёным и организаторам здравоохранения. Благодарю и наших коллег – немедицинских работников: экономистов, бухгалтеров, кадровиков, юристов, пресс-секретарей, специалистов отделов ресурсного обеспечения, хозяйственного обеспечения, отделов информационных технологий, секретарей, архивариусов, уборщиц и многих других.

Именно вы составляете основу нашей медицинской службы.



Часто бывает, что мы видим людей, которые достигли чего-то большого, добились успеха в общественной жизни, стали популярными. Но мы не видим их жизнь до этого, даже не догадываемся, как они пришли к своей значимости. Мы наблюдаем путь идущей к своей мечте сначала девочки, потом девушки, и наконец, женщины. Обрамляются наши наблюдения нейросетью.



С помощью нейросети мы обработали фотографии женщин – руководителей здравоохранения Карелии именно в таком формате. Правы те, кто говорит, что сейчас эпоха немногословных решительных женщин и говорливых рефлексирующих мужчин.