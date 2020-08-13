Глава Минздрава Карелии сообщил о тенденции к снижению числа заболевших COVID-19 в республике

В течение последних двух недель мы фиксируем в среднем 20 инфицированных в сутки, сообщил глава министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков вспомнил период пандемии, когда : в сутки регистрировалось более 90 случаев заражения коронавирусом.

"Давайте вспомним о том, что ещё относительно недавно у нас был пик заболеваемости ковидом: в сутки регистрировалось более 90 случаев инфицирования, - сообщил Охлопков. - Буквально в течение двух предыдущих месяцев мы регистрировали устойчивое число заболевших в среднем 40 человек в сутки. Сегодня можно с осторожностью говорить о положительной тенденции к снижению числа заболевших. В течение последних двух недель мы фиксируем в среднем 20 инфицированных в сутки".

При этом, по словам главы карельского Минздрава, все же в республике фиксируются смерти от коронавируса, но медицинские работники продолжают бороться за здоровье жителей, используя все свои знания, опыт и силы.

Огорчает министра здравоохранения Охлопкова то, что "в последнее время появляются огульные обвинения о частых летальных исходах и несовершенстве системы здравоохранения".

"Взвалить тяжёлую ношу ответственности за жизнь пациентов и функционирование системы здравоохранения в таких условиях не каждому под силу", - отметил Михаил Охлопков, встав на защиту медиков.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 18 случаев заболевания коронавирусом, один человек скончался.