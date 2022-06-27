Глава Минздрава Карелии выступил с необычной идеей, предложив создать памятник Онего (ВИДЕО)

Министр здравоохранении Карелии Михаил Охлопков предложил создать памятник Онего, который дополнял бы красоту великого озера.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков написал, что сегодня, 2 июля, отмечают День реки Лены. Он был учрежден в 2013 году для привлечения внимания к сохранению уникальных природных объектов, например, известных всему миру Ленских Столбов.

«Лена - крупнейшая река Восточной Сибири, единственная река в мире, полностью протекающая в районе вечной мерзлоты, почитаемая в Якутии и фигурирующая в якутском фольклоре как река-кормилица. А якутский художник Николай Чоччасов в 2015 году даже создал скульптуру «Красавица Лена», олицетворяющую могущество природы и воплощающую любовь и уважение сибиряков к своей реке. Трехметровая белоснежная статуя на набережной в Олекминске сразу стала главной достопримечательностью города», - рассказал глава Минздрава Карелии, который приехал в нашу республику из Якутии.

И по его словам, было бы замечательно, если бы и в Карелии на берегу Онежского озера появился памятник Онего, который дополнял бы красоту великого озера.

Михаил Охлопков говорит, что если кто-то думает, что памятник, как обычно, изуродуют вандалы, то бояться этого не стоит.

«Памятник Лене разрушали, но волна народного осуждения прокатилась по всей России. И это остановило людей, которые хотели причинить скульптуре вред. Туристы приезжают в Олекминск специально, чтобы увидеть эту красоту», - отметил Михаил Охлопков.