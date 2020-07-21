Глава Минздрава прокомментировал ситуацию со вспышкой коронавируса на Ондской ГЭС

Михаил Охлопков рассказал о госпитализации заболевших COVID-19 на ГЭС.

На своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил, что с 18 июля у 19 работников на Ондской ГЭС в Сегежском районе выявлены случаи коронавирусной инфекции.

В первые дни медики полностью протестировали на ковидную инфекцию всех работников станции сплошным методом.

"На данный момент госпитализированы 22 человека: все, у кого выявлен ковид, а также три человека с признаками ОРВИ.

Большинство, 18 человек, госпитализированы в Сегежскую ЦРБ, еще 3 человека – в Беломорскую ЦРБ, 1 человек - в Республиканскую инфекционную больницу", - написал Охлопков.

Всего, по словам министра здравоохранения, медицинскими работниками осмотрены 83 человека из круга контактных лиц работников ГЭС. На самоизоляции находятся 52 человека. Компьютерная томография сделана 21 человеку. С пневмонией в Сегежской ЦРБ лечатся 9 человек, амбулаторно - 5 человек, в обсерватор помещены также 5 человек.

На станции проведены противоэпидемические мероприятия.

Напомним, COVID-19 выявлен у 15 сотрудников Ондской ГЭС.