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Глава Минздрава рассказал, сколько сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19

Новости. Общество
21:30, 26 Января 2021
фото: pixabay.com / Engin_Akyurt
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Иммунитет у переболевших коронавирусом сохраняется 7-8 месяцев, исследования продолжаются, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Мы видим, что пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, на протяжении где-то 7-8 месяцев сохраняют стойкий иммунитет. Дальше наблюдения ведутся", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Слова министра цитирует РИА Новости.

Михаил Мурашко заявил, что в России отслеживают генетическое разнообразие коронавируса, сегодня ситуация достаточно стабильная.

"Очень важным является соблюдение и контроль за циркуляцией коронавируса на территории Российской Федерации. Сегодня по заданию министерства здравоохранения идет контроль у пациентов, страдающих коронавирусной инфекцией, генетического разнообразия циркулирующего на территории РФ коронавируса", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

По словам министра, это позволяет своевременно отслеживать новые варианты коронавируса – ситуация достаточно стабильная.

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