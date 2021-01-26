Глава Минздрава рассказал, сколько сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19

Иммунитет у переболевших коронавирусом сохраняется 7-8 месяцев, исследования продолжаются, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Мы видим, что пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, на протяжении где-то 7-8 месяцев сохраняют стойкий иммунитет. Дальше наблюдения ведутся", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Слова министра цитирует РИА Новости.

Михаил Мурашко заявил, что в России отслеживают генетическое разнообразие коронавируса, сегодня ситуация достаточно стабильная.

"Очень важным является соблюдение и контроль за циркуляцией коронавируса на территории Российской Федерации. Сегодня по заданию министерства здравоохранения идет контроль у пациентов, страдающих коронавирусной инфекцией, генетического разнообразия циркулирующего на территории РФ коронавируса", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

По словам министра, это позволяет своевременно отслеживать новые варианты коронавируса – ситуация достаточно стабильная.