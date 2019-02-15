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Новости. Общество
20:40, 15 Февраля 2019
фото: ТАСС / Станислав Красильников

Глава Минздрава рассказала, когда россияне перестанут пить

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Государственные программы по общественному здоровью дадут результаты в ближайшие годы, отметила глава ведомства Вероника Скворцова.

Программы по общественному здоровью, профилактике и формированию ответственного отношения к своему здоровью имеют накопительный эффект и дадут существенные результаты уже в ближайшие три-пять лет. Об этом сообщила в пятницу журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Как бы мы ни ограничивали и какие бы мы рестрикции ни вводили, перестанут пить тогда, когда уйдет потребность, когда будет интересная работа и созидание на работе, когда будет интересный досуг после работы, когда будет оптимистичный взгляд на жизнь, высокий уровень эмпатии и ответственности и за свое здоровье, и за здоровье своих близких. Весь этот комплекс задач – это то, что определяет общественное здоровье, и это самое главное", – сказала министр.

Она отметила, что в этих задачах заложены и стратегический вектор, и конкретные тактический решения, пишет ТАСС.

"Когда это начинает работать – не раньше, чем через три года, это накопительный эффект, и ярко проявляется через пять лет. Но это не значит, что в ближайшие три года мы не будем иметь положительных результатов, потому что есть тактические шаги, которые непосредственно ведут к результату, не столь значимо, но реально", – отметила министр.


ТАСС

Минздрав России реализует программу, направленную на формирование здорового образа, в рамках национального проекта национального проекта "Демография". Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья" предполагает кампании по информированию и мотивированную людей к здоровому образу жизни.

Особенностью этих кампаний является то, что они разработаны совместно с психологами и другими экспертами таким образом, чтобы информацию, подаваемая человеку, не вызывала отторжения.

В рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в нацпроект "Демография", Минздрав планирует преобразовать 850 центров здоровья преобразовалось в центры общественного здоровья.

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-02-15 20:56:31
Если Кадыров станет наконец президентом, все пьющие сами разбегутся или повесятся, может быть.
Мизантроп
2019-02-15 21:14:00
Неравнодушный, Это вряд ли. То, что он станет президентом. Быстрее русские предъявят ему за 1 Чеченскую.
Обтекай.
Неравнодушный
2019-02-15 21:26:01
Мизантроп, теперь всё намного быстрее меняется. Американцы тоже не могли себе представить ещё совсем недавно, что темнокожий станет их президентом.
Мизантроп
2019-02-15 21:48:33
Неравнодушный, Да, да, да... Ты пиндосов с русскими попутал. Аллах улыбается тебе.
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