Глава Минздрава РФ рассказал, как избежать второй волны коронавируса

Носить маски, соблюдать социальную дистанцию и другие меры профилактики необходимые, чтобы избежать второй волны COVID-19.

Будет она или нет, зависит от каждого человека, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.



"Как вы себя будете вести, дорогие друзья, так и будет развиваться процесс", – сказал Мурашко.



Он пояснил, что пока инфекционный процесс ещё идёт, поэтому соблюдение мер профилактики – использования масок, социальное дистанцирование необходимы, пишет издание "РИА Новости".

Кроме того, при обнаружении любых симптомов заболевания необходимо сразу обращаться к врачу, подчеркнул глава Минздрава.