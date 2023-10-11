Глава надзорного отдела, принимавший военные стройки в Карелии, признан виновным в получении взятки

Суд в Санкт-Петербурге признал виновным по 28 эпизодам взятки Николая Развозина, бывшего замруководителя отдела военного стройнадзора по Западному военному округу.

Суд в Петербурге признал виновным по 28 эпизодам взятки и в покушении на мошенничество Николая Развозина. В прошлом он замещал руководителя отдела военного стройнадзора по ЗВО, сообщает «Фонтанка».

О решении суда сообщила объединенная пресс-служба. Развозин получил 7,5 года условно, у него конфискуют шестилетний «Мерседес-Бенц GLC 250 4MATIC» и участок с домом в Ленобласти. Развозин признал вину в получении взяток более чем на 4 млн рублей, при этом себе он забирал только часть от суммы, примерно треть.

Развозина, его начальника Дениса Монджиевского и еще с десяток человек задерживали и привлекали в качестве обвиняемых с лета 2020 года. Многие уже получили свои сроки, также признав вину и заслужив условное наказание. Монджиевский, главное должностное лицо в этой истории, с самого начала не признавал вину и был заключен под стражу. Минувшим летом он также получил срок в 7,5 года условно как соучастник. Дело было построено на основе прослушки, которая была организована в кабинете Монджиевского.

Монджиевский возглавлял 103-й отдел Государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны. В зоне его ответственности все военные стройки Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Вологодской областей и Карелии. За ГАСН остается последнее слово — принимать объект или нет, наказывать ли штрафами подрядчиков. Фигуранты дела договаривались с подрядчиками о взятках взамен на подписание актов и лояльность.