Глава Петрозаводска анонсировал тему очередной планерки в администрации города

Владимир Любарский рассказал, какие вопросы обсудят на планерном совещании в мэрии в понедельник.

Сегодня, 26 июля, в 10.00 в администрации Петрозаводска состоится очередная планерка. О чем на ней будет идти речь, мэр города сообщил на своей странице в соцсети

«Новую рабочую неделю завтра как обычно начнем с открытой общегородской планерки. Сначала традиционно заслушаем доклад Единой дежурно-диспетчерской службы об оперативной обстановке за прошедшую неделю. Основной же темой планерки станет вопрос подготовки образовательных организаций к началу нового учебного года. О ремонтах в школах и садиках расскажет председатель комитета социального развития Наталья Кармазина», - пишет Владимир Любарский.

Трансляция планерки будет доступна в Сети.

Ранее Владимир Любарский призвал жителей Петрозаводска не бояться запаха гари.