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Глава Петрозаводска и и.о. председателя Петросовета от всей души поздравили всех с Днем флага

Новости. Общество
09:12, 22 Августа 2020
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Ирина Мирошник и Александр Ханцевич поздравили горожан с Днем Государственного флага Российской Федерации, сообщается на сайте администрации Петрозаводска.

Дорогие петрозаводчане! От всей души поздравляем вас с днем Государственного флага Российской Федерации!

Флаг - один из символов государства. Он отражает его историю, вековые традиции многонациональной державы. Триколор объединяет граждан нашей страны где бы они не находились, наполняет сердца трепетом и гордостью, придает сил и мужества для новых побед и свершений.

Российский триколор - это олицетворение благородства, верности и чести, смелости и мужества нации. Ведь главная сила любого государства — это его граждане, трудящиеся на благо страны, укрепляющие ее мощь, составляющие силу и опору государственного строя.

Дорогие земляки, от всей души желаем вам, успехов и процветания, динамичного развития и осуществления самых грандиозных планов.

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