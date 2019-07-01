Глава Петрозаводска Ирина Мирошник ушла в отпуск

Ирина Мирошник ушла в отпуск на три недели, сообщили в администрации Петрозаводска.

На время отпуска Ирины Мирошник исполнять обязанности главы города будет руководитель аппарата администрации Петрозаводска Ольга Старикова.



Столица на Онего