Глава Петрозаводска открыл лыжный сезон (ФОТОФАКТ)

Владимир Любарский побывал на лыжной трассе Фонтаны.

«Каячный сезон закончился, открываем лыжный», - пишет в своем Telegram-канале мэр города Владимир Любарский.

По словам главы города, продолжается подготовка городской лыжной трассы Фонтаны к новому сезону. Как и в предыдущие годы объект находится в ведении МУ «Дирекция спорта». Помогать управлять данными процессами этой зимой будет «Центр организации спортивных мероприятий».

«Что касается освещения – свет на Фонтанах планируем включать ежедневно в 6:00 и в утренние часы выключать вместе с городскими фонарями, в вечернее время - включение в 15:30 вместе с городским освещением, выключение в 22:30», - пишет Любарский на своей стране в соцсети.

Ранее сообщалось, глава Петрозаводска украсил каяк гирляндами и закрыл сезон.