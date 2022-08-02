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Глава Петрозаводска отведал в музее косовиков, рядовиков и калиток

Новости. Общество
09:04, 09 Августа 2022
фото: © Владимир Любарский / ВК

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Владимир Любарский рассказал, как посетил этнокультурный центр карелов-людиков Lyyditalo.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский поделился впечатлениями от посещения этнокультурного центра карелов-людиков Lyyditalo.

«Друзья, а вы знаете, для чего над дверью карелы вешали голову щуки? Это считалось самым главным оберегом. Зубы у нее растут внутрь полости рта — если кто-то в дом придет со злом, она это зло поймает и не выпустит. — написал Любарский. — А еще карелы, когда делали одежду или кухонную утварь, любили асимметрию. Смотришь, например, на женский наряд — все ровно, а вглядишься — с одной стороны восемь цветочков, с другой семь. Это от сглаза…»

Национальный центр создала в Петрозаводске Лидия Коновалова, председатель Карельской региональной общественной организации «Людики Карелии». На первом этаже Lyyditalo располагается музей, посвященный истории, традициям и языку карелов-людиков. Здесь можно увидеть старинные предметы быта и орудия труда.

По словам мэра, Лидия Викторовна не только прекрасный экскурсовод: она еще проводит мастер-классы по карельской культуре. Показывает, как ткать, может научить печь калитки, косовики и рядовики.

«Кстати, если о калитках знают в Карелии практически все, то вот косовики и рядовики знакомы не многим. В ресторанах их не встретишь. Думаю, это надо исправить. Обязательно поговорю с руководителями ресторанов карельской кухни — пусть Лидия Викторовна проведет и для них мастер-класс», — поделилися идеей Владимир Любарский.

И порекомендовал всем, кто интересуется своей историей, хочет научиться различать карелов-ливвиков от карелов-людиков, сходить в Lyyditalo.

Сам же глава города свой пост в соцсети сопроводил фото, где запечтлел, как пьет чай с пирогами.

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