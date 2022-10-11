Глава Петрозаводска ответит на вопросы горожан в прямом эфире

Владимир Любарский расскажет о готовности городских служб к зиме и предварительно подведет итоги уходящего года.

В рамках проекта «ЦУР Объясняем» во вторник, 6 декабря, в прямом эфире на вопросы жителей о готовности городских служб уборке города зимой, предварительных итогах уходящего года и планах на следующий ответит глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский.

Вопросы жители могут задать заранее: в комментариях под анонсом прямого эфира в пабликах «Республика Карелия» во «Вконтакте».

Начало трансляции в 18:20. Прямой эфир можно посмотреть на телеканале ОТР, в пабликах «Республика Карелия» во «Вконтакте» и «Одноклассниках», а также в записи на телеканале «САМПО ТВ 360°» в 20:20.

«ЦУР Объясняет» — информационный проект, в котором министры, заместители министров и главы муниципалитетов отвечают на волнующие граждан вопросы о соцзащите, образовании, здравоохранении, поддержке предпринимательства, строительстве, благоустройстве и ЖКХ, экологии и ТКО, транспорте, дорожном хозяйстве и энергетике.