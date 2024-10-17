Глава Петрозаводска поблагодарила за желание подставить плечо в трудную минуту

Инна Колыхматова опубликовала теплое поздравление с Днем отца.

Глава Петрозаводска опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» теплый пост-воспоминание.

«Что-то есть удивительное в черно-белых фотографиях, им присущи загадочность и вневременность. Сегодня перебирала старые фотографии папы, подумала, что глаза человека не меняются всю жизнь», — написала Инна Колыхматова.



На опубликованном фото — молодой моряк Балтийского флота. Инна Колыхматова рассказала, что папа передал ей многое. «Всегда говорил спорт — часть жизни, был хорошим борцом. Пару приемов я знала лет так с 5. Отлично говорил по-немецки, тяга к языкам у меня, видимо, от папы. Всегда был готов помочь человеку, оказавшемуся в трудной ситуации, и словом, и делом. Я могу очень долго говорить о своем отце, для меня мой папа- мой учитель, мой самый лучший друг!».





В День отца глава Петрозаводска поблагодарила всех пап за то, что мотивируют, подставляют плечо в трудную минуту, учат быть сильными и верить в себя.

«Пусть ваши дети только радуют, ведь все мы — продолжение вас! Дорогие наши папы, будьте здоровы и счастливы!» — написала мэр Петрозаводска.

Напомним, День отца — молодой, но очень значимый праздник — в этом году отмечается 20 октября.