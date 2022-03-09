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Глава Петрозаводска пообещал не обклеивать новые троллейбусы рекламой

Новости. Общество
14:02, 17 Марта 2022
фото: © Владимир Любарский / ВК

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Владимир Любарский ответил на вопросы горожан, связанные с поступлением новых троллейбусов.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о новых троллейбусах — эта тема волнует горожан. Подписчики градоначальника интересуются, когда новая техника приступит к работе и будет ли она поддерживаться в опрятном состоянии.

«Новые троллейбусы выйдут на линию уже в начале апреля — после завершения всех технологических и организационных процедур. Причем уже первая партия закупленной техники позволит вернуть маршруты № 3 и 6 к традиционной схеме работы» — объяснил Владимир Любарский.

Отвечая на второй вопрос, градоначальник отметил, что, согласно федеральному законодательству, местные власти не могут запрещать размещение рекламы предприятию.

«Но, по информации ПМУП „Городской транспорт“, на троллейбусах, приобретенных в текущем году, не планируется размещение наружной рекламы. Предприятием рассматривается вопрос перехода на электронную рекламу, посредством вещания через специальные „экраны“ в салонах троллейбусов», — заверил горожан Владимир Любарский.

Напомним, также Глава Петрозаводска высказал мнение, что в исчезновении сахара с торговых полок виноваты сами покупатели.

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