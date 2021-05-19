Глава Петрозаводска призвал горожан оперативно сообщать ему о хамстве водителей маршруток

Владимир Любарский попросил горожан писать ему на страницу в соцсети, если обнаружится, что кто-то из водителей не снизил цену на проезд, как договаривались.

На сайте мэрии сообщается, что глава города Владимир Любарский увидел в паблике «Подслушано в Петрозаводске» пост, в котором говорилось, что водитель одного из маршрутов не снизил цену до 35 рублей, как ранее договаривались.



Глава города был возмущен таким поступком водителя и призвал горожан оперативно сообщать ему на странице в социальной сети «Вконтакте» о хамстве водителей и о несоответствии стоимости проезда.

Напомним, с руководством транспортных предприятий достигнута договоренность о снижении стоимости проезда с 37 до 35 рублей на маршрутах № 2, 5, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 27 и 29.