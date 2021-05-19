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Глава Петрозаводска призвал горожан оперативно сообщать ему о хамстве водителей маршруток

Новости. Общество
16:16, 20 Мая 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Владимир Любарский попросил горожан писать ему на страницу в соцсети, если обнаружится, что кто-то из водителей не снизил цену на проезд, как договаривались.

На сайте мэрии сообщается, что глава города Владимир Любарский увидел в паблике «Подслушано в Петрозаводске» пост, в котором говорилось, что водитель одного из маршрутов не снизил цену до 35 рублей, как ранее договаривались.

Глава города был возмущен таким поступком водителя и призвал горожан оперативно сообщать ему на странице в социальной сети «Вконтакте» о хамстве водителей и о несоответствии стоимости проезда.

Напомним, с руководством транспортных предприятий достигнута договоренность о снижении стоимости проезда с 37 до 35 рублей на маршрутах № 2, 5, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 27 и 29.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Os
2021-05-20 17:24:28
Да смысл то за единичные случаи наказывать, переругиваются в маршрутках чуть ли не каждый рейс водители с пассажирами. Надо в общем порядке повышать культуру водителей.
баян
2021-05-20 17:06:04
А проще быть стукачами а что чиновники будут делать штаны просиживать?
Беня
2021-05-20 16:47:10
К счастью, моя совесть будет чиста, в связи с тем шо я не буду стучать на маршрутчиков. ибо я ездию или на своей кастрюле или на "пешкарусе" :)
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