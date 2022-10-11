Глава Петрозаводска рассказал о врачах, связавших столицу Карелии с Донбассом

Владимир Любарский нашел новые факты, связывающие Петрозаводск и Луганск.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о двух врачах, связавших в свое время столицу Карелии и Луганск. И тот, и другой потрудились и в Карелии, и на Донбассе.

«В апреле 1796 года на Лугань для строительства литейного завода прибыла первая партия мастеровых из Петрозаводска. Вместе с ними приехал и штаб-лекарь Иван Ратч. Это был первый медицинский работник Луганщины. В послужном списке, хранящемся в областном госархиве, читаем о нем следующее: Иван Яковлевич Ратч, штаб-лекарь, коллежский асессор, 49 лет, родом из Цессарии, артиллерийского поручика сын, российскоподданный», — рассказал о первом из них Владимир Любарский.

Опыт, полученный в Петрозаводске, пригодился Ратчу при организации врачебного дела в Луганске.

«В августе 1798 году на Луганский завод приехал доктор с университетским дипломом Иоганн Христиан Даль, по происхождению датчанин, но родился он в польском городе Данциге. После окончания богословского и философского факультетов Йенского университета, И. Х. Даль, знавший семь европейских языков, в том числе и русский, был приглашен в Россию… Карл Гаскойн приглашает его на Александровский завод, назначает старшим врачом. Прошло два с небольшим года, и Даль отправляется по следам Ратча на Луганщину, становится старшим врачом Луганского литейного завода и по праву считается создателем первых лечебных учреждений области», — по словам Любарского, одна из версий гласит, что Иоганн Христиан Даль — предок Олега Даля, советского актера театра и кино, чья творческая деятельность также связана с Петрозаводском.

Глава Петрозаводска подчеркнул, что именно люди являются символом неразрывной связи столицы Карелии и Луганска.